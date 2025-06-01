Операція Павутина готувалася півтора року: як СБУ знищила 41 літак РФ

Спеціальна операція Служби безпеки України під назвою Павутина, яка завдала нищівного удару по стратегічній авіації Росії, готувалася понад півтора року.

Про це повідомляють джерела Фактів ICTV.

Спецоперація Павутина: як готувалася

Зазначається, що перебіг операції особисто контролював президент України Володимир Зеленський.

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Безпосередню реалізацію задуму забезпечив голова СБУ Василь Малюк разом зі своєю командою.

За даними джерел, ця операція стала однією з найскладніших із погляду логістики.

Спершу українська спецслужба переправила на територію РФ FPV-дрони, а згодом – мобільні дерев’яні будиночки. Пізніше ці дрони були замасковані під дахами будиночків, що вже перебували на вантажівках у глибині Росії.

У потрібний момент дахи дистанційно відчинилися – дрони злетіли й уразили військові аеродроми та літаки-ракетоносці, серед яких – А-50, Ту-95 та Ту-22М3.

Загалом знищено або пошкоджено 41 ворожий літак, а попередні оцінки збитків для авіації РФ перевищують 2 мільярди доларів.

СБУ також надала унікальні фото підготовки безпілотників до атаки, які демонструють рівень інженерної майстерності та прихованості.

Джерела наголосили, що всі учасники операції вже давно повернулися на територію України.

У разі показових затримань у РФ ідеться виключно про інсценування для російської аудиторії.

Фото: джерела Фактів ICTV

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