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Вікторія Васьковська, редактор сайта
2 мин.

Карта боевых действий на 2 июня 2025 года — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 107 боевых столкновений.

Такие данные 2 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карта бойових дій на 2 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 червня 2025
Карта бойових дій на 2 червня 2025
Карта бойових дій на 2 червня 2025

Новость дополняется…

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 195-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ISW

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