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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Карта бойових дій на 2 червня 2025 року – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 107  бойових зіткнень.

Такі дані 2 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карта бойових дій в Україні на 2 червня травня 2025

Карта бойових дій на 2 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 червня 2025
Карта бойових дій на 2 червня 2025
Карта бойових дій на 2 червня 2025

Новина доповнюється…

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ISW

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