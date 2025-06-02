Карта бойових дій на 2 червня 2025 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень.

Такі дані 2 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карта бойових дій в Україні на 2 червня травня 2025

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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