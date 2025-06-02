Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Эксклюзив
Паутина, изменившая игру: как удар по стратегической авиации РФ влияет на войну и ядерный баланс
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Россияне захватили Константиновку в Сумской области – DeepState

російські солдати
Фото: Depositphotos

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Сумской области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Россияне продвигаются на Сумщине и Донеччине

Кроме того, противник продвинулся в районе села Алексеевка в Сумской области, а также на Лиманском направлении – в частности, в населенном пункте Редкодуб и в районе села Карповка Донецкой области.

Росіяни захопили Костянтинівку

Скріншот: deepstatemap

По состоянию на вечер 2 июня Генеральный штаб ВСУ не опроверг и не подтвердил информацию о захвате села Константиновка в Сумской области.

Сейчас смотрят

В сводке по состоянию на 16:00 2 июня говорится об активных боевых действиях на Курском направлении. Там за сутки произошло 12 столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток российские военные провели десять атак на позиции украинских защитников в районах следующих населенных пунктов: Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское, а также в направлении Григоровки. На момент публикации три боевых столкновения еще продолжались.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский сообщал о том, что РФ стягивает войска на границе с Сумской областью. По его словам, более 50 тыс. военных РФ уже находятся в этом регионе.

27 мая стало известно, что российские силы взяли под контроль четыре населенных пункта в Сумской области: Новенькое и Басовку, которые принадлежат Юнаковской общине, а также Веселовку и Журавку Хотинской общины.

Читайте также
На Сумщине РФ применяет малые штурмовые группы: в ГПСУ назвали самые горячие направления
російські окупанти

Связанные темы:

Война в УкраинеГенеральный штаб УкраиныСумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь