Россияне захватили Константиновку в Сумской области – DeepState

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Сумской области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Россияне продвигаются на Сумщине и Донеччине

Кроме того, противник продвинулся в районе села Алексеевка в Сумской области, а также на Лиманском направлении – в частности, в населенном пункте Редкодуб и в районе села Карповка Донецкой области.

По состоянию на вечер 2 июня Генеральный штаб ВСУ не опроверг и не подтвердил информацию о захвате села Константиновка в Сумской области.

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В сводке по состоянию на 16:00 2 июня говорится об активных боевых действиях на Курском направлении. Там за сутки произошло 12 столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток российские военные провели десять атак на позиции украинских защитников в районах следующих населенных пунктов: Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское, а также в направлении Григоровки. На момент публикации три боевых столкновения еще продолжались.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский сообщал о том, что РФ стягивает войска на границе с Сумской областью. По его словам, более 50 тыс. военных РФ уже находятся в этом регионе.

27 мая стало известно, что российские силы взяли под контроль четыре населенных пункта в Сумской области: Новенькое и Басовку, которые принадлежат Юнаковской общине, а также Веселовку и Журавку Хотинской общины.

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