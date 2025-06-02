Росіяни захопили Костянтинівку на Сумщині – DeepState

Російські сили взяли під контроль населений пункт Костянтинівка в Сумській області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Окупанти просуваються на Сумщині та на Донеччині

Окрім цього, противник просунувся в районі села Олексіївка на Сумщині, а також на Лиманському напрямку – зокрема, у населеному пункті Рідкодуб і в районі села Карпівка Донецької області.

Станом на вечір 2 червня Генеральний штаб ЗСУ не спростував і не підтвердив інформацію щодо захоплення села Костянтинівка на Сумщині.

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У вечірньому зведенні станом на 16:00 2 червня йдеться про активні бойові дії на Курському напрямку. Там за добу відбулося 12 зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби російські військові провели десять атак на позиції українських оборонців у районах таких населених пунктів: Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське, а також у напрямку Григорівки. На момент публікації три бойові зіткнення ще тривали.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський повідомляв про те, що РФ стягує війська на кордоні із Сумщиною. За його словами, понад 50 тис. військових РФ уже перебувають у цьому регіоні.

27 травня стало відомо, що російські сили взяли під контроль чотири населені пункти на Сумщині: Новеньке і Басівку, які належать до Юнаківської громади, а також Веселівку й Журавку Хотінської громади.

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