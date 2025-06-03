Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: нужно ли это в 2025 году

Чтобы принять участие во вступительной кампании 2025 года, абитуриентам нужно подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ).

Факты ICTV узнавали, как перевести баллы НМТ в 12-балльную систему и стоит ли это делать.

Как осуществляется подсчет баллов на НМТ-2025

Тест охватывает четыре предметных блока: три обязательных — украинский язык, математика и история Украины, а также один предмет на выбор. В перечень дополнительных предметов входят: украинская литература, география, биология, физика, химия или иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский).

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После завершения тестирования каждый участник получит количество тестовых баллов за каждый предметный блок. Для конкурсного отбора будут использоваться результаты, переведенные в шкалу 100-200 баллов.

Сразу после завершения НМТ участник сможет увидеть как свои “сырые” тестовые баллы, так и сориентироваться в их рейтинговом эквиваленте для поступления.

Оценивание по шкале 100-200 баллов является рейтинговым и осуществляется согласно таблицам перевода, приведенным в приложении 5 к Порядку приема в ЗВО в 2025 году.

Для получения 100 рейтинговых баллов за отдельный блок, необходимо набрать минимум:

5 баллов по математике, иностранному языку или физике;

6 баллов по химии;

7 баллов по украинскому языку, литературе, географии и биологии;

8 баллов по истории Украины.

Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: нужно ли это вообще

Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему в 2025 году не нужен, ведь, как объясняют в УЦОКО, результаты мультипредметного теста не влияют на оценки в аттестате и не являются решающими для присуждения золотой или серебряной медали.

Ранее ситуация была другой — балл ВНО (например, по украинскому языку) мог повлиять на то, получит ли выпускник медаль. Например, для получения золотой медали нужно было набрать не менее 170 баллов по профильному предмету, даже если школьные оценки соответствовали требованиям.

Баллы НМТ не учитываются при присуждении медалей. Результаты использовались исключительно для поступления в учреждения высшего образования на бакалавриат.

Как вычислить средний балл НМТ

Так что после завершения тестирования каждый участник сразу будет знать количество набранных баллов, а также сможет оценить свои шансы на поступление.

Согласно регламенту, обнародованному УЦОКО, оценивание результатов НМТ происходит в два этапа.

Первый этап — подсчет тестовых баллов отдельно за каждый из четырех блоков.

Максимальные значения следующие:

украинский язык — 45 баллов,

математика — 32,

история Украины — 54.

Для предмета на выбор:

биология — до 46 баллов,

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский) — до 32,

физика — 32,

химия — 40 баллов.

Второй этап — перевод тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100-200.

Этот результат и будет использован во время вступительной кампании. Оценки по шкале 100-200 баллов появятся в личном кабинете абитуриента до 4 июля во вкладке Результаты. Там же можно будет загрузить информационную карточку.

На основе этих данных формируется рейтинговый список, который и определяет очередность поступления в учреждения высшего образования.

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