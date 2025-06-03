Переведення балів НМТ в 12-бальну систему: чи потрібно це у 2025 році

Щоб взяти участь у вступній кампанії 2025 року, абітурієнтам потрібно подати результати національного мультипредметного тесту (НМТ).

Факти ICTV дізнавалися, як перевести бали НМТ в 12-бальну систему та чи варто це робити.

Як здійснюється підрахунок балів на НМТ-2025

Тест охоплює чотири предметні блоки: три обов’язкові — українська мова, математика та історія України, а також один предмет на вибір. До переліку додаткових предметів входять: українська література, географія, біологія, фізика, хімія або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

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Після завершення тестування кожен учасник отримає кількість тестових балів за кожен предметний блок.

Для конкурсного відбору використовуватимуться результати, переведені у шкалу 100–200 балів.

Одразу після завершення НМТ учасник зможе побачити як свої “сирі” тестові бали, так і зорієнтуватися у їх рейтинговому еквіваленті для вступу.

Оцінювання за шкалою 100–200 балів є рейтинговим і здійснюється згідно з таблицями переведення, наведеними в додатку 5 до Порядку прийому до ЗВО у 2025 році.

Для отримання 100 рейтингових балів за окремий блок, необхідно набрати мінімум:

5 балів з математики, іноземної мови або фізики;

6 балів з хімії;

7 балів з української мови, літератури, географії та біології;

8 балів з історії України.

У разі, якщо учасник НМТ набере тестовий бал, нижчий за пороговий хоча б з одного з чотирьох предметів, він втратить можливість взяти участь у вступній кампанії 2025 року.

Переведення балів НМТ в 12- бальну систему: чи це взагалі потрібно

Переведення балів НМТ у 12-бальну систему у 2025 році не потрібне, адже, як пояснюють в УЦОЯО, результати мультипредметного тесту не впливають на оцінки в атестаті й не є вирішальними для присудження золотої чи срібної медалі.

Раніше ситуація була іншою — бал ЗНО (наприклад, з української мови) міг вплинути на те, чи отримає випускник медаль. Наприклад, для здобуття золотої медалі потрібно було набрати не менше 170 балів із профільного предмета, навіть якщо шкільні оцінки відповідали вимогам.

Бали НМТ не враховуються при присудженні медалей. Результати використовувалися виключно для вступу до закладів вищої освіти на бакалаврат.

Як обчислити середній бал НМТ

Отже після завершення тестування кожен учасник одразу знатиме кількість набраних балів, а також зможе оцінити свої шанси на вступ.

Згідно з регламентом, оприлюдненим УЦОЯО, оцінювання результатів НМТ відбувається у два етапи.

Перший етап — підрахунок тестових балів окремо за кожен із чотирьох блоків.

Максимальні значення наступні:

українська мова — 45 балів,

математика — 32,

історія України — 54.

Для предмета на вибір:

біологія — до 46 балів,

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) — до 32,

фізика — 32,

хімія — 40 балів.

Другий етап — переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100–200.

Цей результат і буде використано під час вступної кампанії. Оцінки за шкалою 100–200 балів з’являться в особистому кабінеті вступника до 4 липня у вкладці Результати. Там же можна буде завантажити інформаційну картку.

На основі цих даних формується рейтинговий список, який і визначає черговість вступу до закладів вищої освіти.

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