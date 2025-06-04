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4 мин.

Шария осудили за госизмену: 15 лет тюрьмы с конфискацией YouTube-канала и доменного имени

анатолій шарій

Прокремлевский пропагандист и блогер Анатолий Шарий признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Такое решение 4 июня принял Винницкий городской суд, сообщила Служба безопасности Украины.

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы

Анатолия Шария и его сообщника, которым оказался экс-руководитель ГУ Нацполиции в Винницкой области Антона Шевцова, признали виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

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В СБУ сообщили, что в отношении прокремлевского блогера была применена беспрецедентная спецконфискация в собственность Украины его доменного имени и авторского YouTube-канала.

Поскольку оба осужденные скрываются, принимаются комплексные меры, чтобы привлечь каждого из них к ответственности за преступления против Украины.

Дело Шария: детали от СБУ

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения Анатолий Шарий был привлечен к информационным спецоперациям ФСБ против Украины.

В частности, он участвовал в создании и распространении постановочных видео с допросами украинских военнопленных, которые проводили российские захватчики.

Следствие установило, что Шарий давал оккупантам подсказки, как снимать допросы в выгодном для российской пропаганды формате, а также формулировал вопросы для пленных.

После съемок видео он занимался их монтажом, удаляя кадры, которые могли бы разоблачить пытки или “дискредитировать” РФ.

По данным следствия, коммуникация Шария с оккупантами происходила через Шевцова, который скрывается во временно оккупированном Севастополе по подозрению в госизмене.

Задокументировано, что именно он передавал пропагандисту видеозаписи допросов пленных воинов ВСУ, которые впоследствии были смонтированы и опубликованы через его информресурсы.

Напомним, в 2023 году Офис генпрокурора сообщил, что Шария будут судить за государственную измену, поскольку он работал на ФСБ РФ.

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Фото: Анатолий Шарий

Источник: СБУ

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