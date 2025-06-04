Шарія засудили за держзраду: 15 років тюрми з конфіскацією YouTube-каналу і доменного імені

Прокремлівський пропагандист і блогер Анатолій Шарій визнаний винним у державній зраді та заочно засуджений до 15 років позбавлення волі.

Таке рішення 4 червня ухвалив Вінницький міський суд, повідомила Служба безпеки України.

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми

Анатолія Шарія та його спільника, яким виявився екскерівник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Антона Шевцова, визнали винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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У СБУ повідомили, що щодо прокремлівського блогера було застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного ім’я та авторського YouTube-каналу.

Оскільки обидва засуджені переховуються, вживаються комплексні заходи, щоб притягнути кожного з них до відповідальності за злочини проти України.

Справа Шарія: деталі від СБУ

За даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення Анатолій Шарій був залучений до інформаційних спецоперацій ФСБ проти України.

Зокрема, він брав участь у створенні та поширенні постановочних відео з допитами українських військовополонених, які проводили російські загарбники.

Слідство встановило, що Шарій давав окупантам підказки, як саме знімати допити у вигідному для російської пропаганди форматі, а також формулював запитання для полонених.

Після знімань відео він займався їхнім монтажем, видаляючи кадри, що могли б викрити катування або “дискредитувати” РФ.

За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через Шевцова, який переховується в тимчасово окупованому Севастополі за підозрою у держзраді.

Задокументовано, що саме він передавав пропагандисту відеозаписи допитів полонених воїнів ЗСУ, які згодом були змонтовані й опубліковані через його інформресурси.

Нагадаємо, у 2023 році Офіс генпрокурора повідомив, що Шарія судитимуть за державну зраду, оскільки він працював на ФСБ РФ.

Фото: Анатолій Шарій

Джерело : СБУ

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