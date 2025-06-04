Ночная атака дронами: сколько из 95 российских БпЛА сбила ПВО

В течение ночи 4 июня Украина была под атакой российских дронов, которые страна-агрессор запускала с разных направлений, в частности с ВОТ.

Ночная атака на Украину: сколько дронов сбила ПВО

С вечера вторника и сегодня ночью РФ запустила в сторону Украины 95 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов со стороны Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Под ударом были Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области.

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Силами авиации, зенитчиков, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп по состоянию на 09:00 обезврежен 61 вражеский дрон на востоке, юге и севере страны.

В частности, 36 беспилотники уничтожены огневыми средствами поражения, еще 25 локационно потеряны или подавлены средствами радиолокационной борьбы.

В Воздушных силах ВСУ говорят о попадании средств воздушного нападения противника в семи локациях.

В частности, этой ночью в Харькове в результате комбинированной атаки с применением дронов и ракет зафиксированы многочисленные разрушения — пострадали предприятия, жилые дома, СТО и парк.

Известно также об одном потерпевшем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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