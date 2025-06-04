Нічна атака дронами: скільки з 95 російських БпЛА збила ППО

Протягом ночі 4 червня Україна була під атакою російських дронів, які країна-агресор запускала з різних напрямків, зокрема з ТОТ.

Нічна атака на Україну: скільки дронів збила ППО

З вечора вівторка і сьогодні вночі РФ запустила у бік України 95 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів з боку Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Під ударом перебували Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області.

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Силами авіації, зенітників, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп станом на 09:00 знешкоджено 61 ворожий дрон на сході, півдні та півночі країни.

Зокрема 36 безпілотники знищено вогневими засобами ураження, ще 25 локаційно втрачені або ж заглушені засобами радіолокаційної боротьби.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть про влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях.

Зокрема цієї ночі у Харкові внаслідок комбінованої атаки із застосуванням дронів і ракет зафіксовано численні руйнування – постраждали підприємства, житлові будинки, СТО та парк.

Наразі відомо також про одного потерпілого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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