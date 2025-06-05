Нічна атака на Україну 5 червня: РФ вдарила балістикою та понад сотнею дронів

В ніч проти 5 червня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 103 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака на Україну дронами та балістикою: як відпрацювала ППО

Ще з вечора середи окупанти запускали дрони із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда на ТОТ Криму.

Крім того, ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області РФ.

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Під ударом були Чернігівська, Харківська та Одеська області.

Силами протиповітряної оборони станом на 10:00 знешкоджено 74 зі 103 ворожих БпЛА на Сході, Півдні та Півночі країни.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з них 28 – збито вогневими засобами ураження, ще 46 дронів локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

На жаль, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях.

Найбільшої шкоди нічна атака завдала у Прилуках Чернігівської області, де загинули пʼятеро людей, зокрема родина начальника місцевої пожежної частини – його дружина, донька та онук. Дрон повністю зруйнував їхній будинок.

Ще шестеро людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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