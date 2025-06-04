Более 27 тыс. авиабомб и 20 тыс. БпЛА: сколько ударов РФ нанесла по Украине в 2025 году

С начала 2025 года российская армия нанесла по Украине удары с применением почти 27,7 тыс. авиабомб, почти 11,2 тыс. Shahed, почти 9 тыс. ударных беспилотников других типов и более 700 ракет, в частности баллистических.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки России по Украине в 2025 году

— Факты — вещь упрямая. Это менее чем за полгода. Такой темп российских ударов. Они в России взяли именно такой темп абсолютно сознательно с первых дней полномасштабной войны, — отметил Зеленский.

По его словам, Россия перестроила свой государственный, общественный, экономический строй ради возможности безнаказанно и массово убивать людей в других странах.

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Зеленский обратил внимание, что многие говорили с Россией и на разных уровнях. Однако никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке полномасштабной войны против Украины.

По мнению Зеленского, российский диктатор Владимир Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных ударов якобы готовит еще какие-то “ответы”.

Это свидетельствует о том, что каждым новым ударом и отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру, утверждает президент Украины.

— Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя это Россия должна искать мира. Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет большую цену. Самую высокую именно для агрессора, — убежден Зеленский.

Он считает, что если мир слабо реагирует на угрозы от Путина, то российский диктатор это воспринимает как готовность мира закрыть глаза на его действия.

Глава Кремля всегда совершает новые преступления, когда чувствует слабость, а не силу и давление, убежден президент Украины.

— Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение на новые зверства, удары, убийства. Мы в Украине благодарны всем в мире, кто пытается остановить войну и российские удары, — подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что Россия должна вернуть мир. По его мнению, если сильные лидеры не останавливают Путина, тогда это означает, что они разделяют с ним ответственность.

А если они хотят, но не могут остановить российского диктатора, то Путин больше не будет считать их сильными, резюмировал Зеленский.

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