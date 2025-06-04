Понад 27 тис. авіабомб і 20 тис. БпЛА: скільки ударів РФ завдала по Україні у 2025 році

З початку 2025 року російська армія завдала по Україні ударів з застосуванням майже 27,7 тис. авіабомб, майже 11,2 тис. Shahed, майже 9 тис. ударних безпілотників інших типів і понад 700 ракет, зокрема балістичних.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Атаки Росії по Україні у 2025 році

– Факти – річ уперта. Це менш ніж за пів року. Такий темп російських ударів. Вони в Росії взяли саме такий темп абсолютно свідомо з перших днів повномасштабної війни, – зазначив Зеленський.

За його словами, Росія перебудувала свій державний, суспільний, економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати людей в інших країнах.

Зараз дивляться

Зеленський звернув увагу, що багато хто говорив із Росією та на різних рівнях. Проте жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинення повномасштабної війни проти України.

На думку Зеленського, російський диктатор Володимир Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих ударів нібито готує ще якісь “відповіді”.

Це свідчить про те, що кожним новим ударом і відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові, стверджує президент України.

– Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має велику ціну. Найвищу саме для агресора, – переконаний Зеленський.

Він вважає, що якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то російський диктатор це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії.

Глава Кремля завжди вчиняє нові злочини, коли відчуває слабкість, а не силу та тиск, переконаний президент України.

– Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл на нові звірства, удари, вбивства. Ми в Україні вдячні всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари, – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що Росія має повернути мир. На його думку, якщо сильні лідери не зупиняють Путіна, тоді це означає, що вони розділяють з ним відповідальність.

А якщо вони хочуть, але не можуть зупинити російського диктатора, то Путін більше не вважатиме їх сильними, резюмував Зеленський.

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