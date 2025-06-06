Всего 80 человек пострадали и четверо погибли в результате ночной атаки РФ на Украину — Зеленский

Всего 80 человек пострадали и еще четверо погибли в результате российской ночной атаки по украинским городам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1999-х суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский об атаке РФ по Украине

— Сегодня весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных наших регионах и городах. Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая область, Львовщина, Черниговщина, Одесская область, Сумщина. Всего 80 человек пострадали — всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на сейчас, известно о четырех погибших — в Киеве и в Луцке. Мои соболезнования родным и близким, — сказал Зеленский.

По его словам, под завалами еще могут быть люди. Погибшие в Киеве — это спасатели, которые прибыли на место после первого удара и были убиты повторным российским ударом.

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Среди них: Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор — пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части, рассказал Зеленский.

По его мнению, это был циничный российский удар по обычным городам Украины. Он отметил, что армия РФ применила более 400 беспилотников и более 40 ракет.

Значительную часть удалось сбить, но не все средства воздушного нападения, отметил президент Украины.

Зеленский о намерениях россиян расколоть мир

К сожалению, не все в мире осуждают такие удары. Именно этим пользуется российский диктатор Владимир Путин.

По мнению Зеленского, глава Кремля выторговывает себе время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну, считает он.

— Надо четко видеть задачу. Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен. Для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня, — убежден Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что надо давить на Россию, чтобы удары прекратились.

Кроме этого, Зеленский заслушал сегодня доклад украинской команды, которая была на неделе в Соединенных Штатах Америки. Среди них — чиновники, военные, представители Офиса президента.

Они обсудили встречи, которые состоялись, и переговоры, которые еще готовятся.

Владимир Зеленский поблагодарил всех в Конгрессе, администрации США и американских медиа, кто понимает, что происходит, а также как можно завершить эту войну достойно и надежно.

Глава государства провел также совещание подготовительное с дипломатами по мероприятиям, которые запланированы на июнь — это европейские государства, страны Большой семерки, партнеры Украины в других частях мира.

— Все для того, чтобы Украина сохраняла независимость и чтобы наша украинская стойкость была уверенной. Спасибо. Слава Украине, — резюмировал Владимир Зеленский.

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