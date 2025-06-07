До 500 БпЛА уже было, есть тенденция к увеличению – Игнат о дроновых атаках РФ

Украине нужно готовиться к увеличению количества дроновых атак, ведь россияне увеличивают производство ударных беспилотников.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

РФ наращивает атаки дронами

По словам Юрия Игната, к сожалению, есть тенденция к увеличению числа дронов, как ударных, так и имитаторов, которые в дальнейшем будут атаковать Украину. Игнат отметил, что враг увеличивает использование дронов-имитаторов, поскольку наращивание производства ударных беспилотников — это довольно дорогостоящий процесс.

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— Противник уже применяет до 500 дронов. Поэтому нам нужны системы РЭБ и системы ПВО малого радиуса действия. И дроновая ПВО, о которой много говорят. Ее нужно наращивать, — отметил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что Украине для отражения российских ракетных атак нужно больше мощных систем ПВО, таких как Patriot, а также усиление авиационной компоненты.

— Это в комплексе должно помочь в противостоянии с технологичными российскими самолетами. Речь идет о носителях управляемых авиационных бомб и управляемых авиационных ракет, которые круглосуточно наносят удары по прифронтовым территориям Украины, — отметил Юрий Игнат.

По его словам, за последние несколько недель Украина отразила уже несколько массированных воздушных атак. Юрий Игнат отмечает, что тактика россиян неизменна — они хотят, чтобы украинцы постоянно жили в тревогах.

— 25, 26, 27 мая. Три дня подряд были массированные атаки, которые было довольно непросто отражать. Затем 1 июня. Это вообще была одна из самых массированных атак по количеству примененных противником средств, — отметил Юрий Игнат.

Ранее в соцсетях некоторые военные эксперты предполагали, что россияне постепенно увеличат количество дронов, которые будут запускать за раз, до 1000. Представитель Воздушных сил заявил, что такие заявления в инфопространстве звучали, однако будут ли это Шахеды или Шахеды вместе с дронами-имитаторами, неизвестно. По его словам, пока не нужно сильно пугать население, хотя, без сомнения, нужно готовиться к увеличению количества вражеских дронов.

Ночью 7 июня в Харькове прогремели мощные взрывы — город атаковали Шахеды, ракеты и КАБы. Известно о трех погибших и 21 раненом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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