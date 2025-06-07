До 500 БпЛА уже було, є тенденція до збільшення – Ігнат про дронові атаки РФ

Україні треба готуватися до збільшення кількості дронових атак, адже росіяни збільшують виробництво ударних безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив начальник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

РФ нарощує атаки дронами

За словами Юрія Ігната, на жаль, є тенденція до збільшення числа дронів, як ударних, так і імітаторів, які надалі будуть атакувати Україну. Ігнат зауважив, що ворог збільшує використання дронів-імітаторів, оскільки виробництво ударних безпілотників – це доволі дорогий процес.

Зараз дивляться

– Противник уже застосовує до 500 дронів. Тому нам потрібні системи РЕБ, і системи ППО малого радіусу дії. І дронове ППО, про яке багато говорять. Його потрібно нарощувати, — зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що Україні для відбиття російських ракетних атак потрібно більше потужних систем ППО таких, як Patriot, а також посилення авіаційної компоненти.

– Це у комплексі має допомогти в протистоянні з технологічними російськими літаками. Мова про носії керованих авіаційних бомб та керованих авіаційних ракет, які цілодобово завдають ураження по прифронтових територіях України, – зауважив Юрій Ігнат.

За його словами, за останні кілька тижнів Україна відбила вже декілька масованих повітряних атак. Юрій Ігнат наголошує, що тактика росіян не змінна – вони хочуть, щоб українці постійно жили у тривозі.

– 25, 26, 27 травня. Три дні поспіль були масовані атаки, які доволі не просто було відбивати. Потім 1 червня. Це взагалі була одна з наймасованіших атак за кількістю застосованих противником засобів, — зазначив Юрій Ігнат.

Раніше у соцмережах деякі військові експерти припускали, що росіяни поступово до 1000 збільшать кількість дронів, які запускатимуть за раз. Речник Повітряних сил заявив, що такі заяви в інфопросторі лунали, проте чи це будуть Шахеди, чи Шахеди разом з дронами-імітаторами, не відомо. За його словами, наразі не потрібно дуже лякати населення, хоча без сумніву потрібно готуватися до збільшення кількості ворожих дронів.

Уночі 7 червня в Харкові прогриміли потужні вибухи – місто атакували ударні дрони Шахед, ракети та КАБи. Відомо про трьох загиблих і 21 пораненого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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