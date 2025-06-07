Попытка штурма РФ в Сумской области: ССО уничтожили группу оккупантов
Операторы 6 полка Рейнджер Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу оккупантов вблизи границы Украины и России в Сумской области.
Попытка штурма РФ в Сумской области: что известно
Ликвидировать российских захватчиков удалось во время вражеской попытки штурма позиций Сил обороны в Сумской области.
Шесть рейнджеров, отмечают в Командовании ССО, совершили налет на группу противника на Курском направлении.
Украинские военные предложили оккупантам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду.
После того как захватчики отказались, операторы 6 полка Рейнджер начали специальные действия.
– Благодаря слаженной боевой работе с восходом солнца быстро выполнили задачу, уничтожив четырех врагов, еще одного заставили сдаться в плен, – отметили в Командовании ССО.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Командование ССО ВСУ
Фото: Командование ССО ВСУ