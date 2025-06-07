Попытка штурма РФ в Сумской области: ССО уничтожили группу оккупантов

Операторы 6 полка Рейнджер Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу оккупантов вблизи границы Украины и России в Сумской области.

Попытка штурма РФ в Сумской области: что известно

Ликвидировать российских захватчиков удалось во время вражеской попытки штурма позиций Сил обороны в Сумской области.

Шесть рейнджеров, отмечают в Командовании ССО, совершили налет на группу противника на Курском направлении.

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Украинские военные предложили оккупантам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду.

После того как захватчики отказались, операторы 6 полка Рейнджер начали специальные действия.

– Благодаря слаженной боевой работе с восходом солнца быстро выполнили задачу, уничтожив четырех врагов, еще одного заставили сдаться в плен, – отметили в Командовании ССО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Командование ССО ВСУ

Фото: Командование ССО ВСУ

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