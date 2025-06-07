Спроба штурму РФ у Сумській області: ССО знищили групу окупантів
Оператори 6 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу окупантів поблизу кордону України та Росії в Сумській області.
Спроба штурму РФ у Сумській області: що відомо
Ліквідувати російських загарбників вдалося під час ворожої спроби штурму позицій Сил оборони в Сумській області.
Шестеро рейнджерів, зазначають у Командуванні ССО, здійснили наліт на групу противника на Курському напрямку.
Українські військові запропонували окупантам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду.
Після того як загарбники відмовилися, оператори 6 полку Рейнджер розпочали спеціальні дії.
– Завдяки злагодженій бойовій роботі зі сходом сонця швидко виконали задачу, знищивши чотирьох ворогів, ще одного змусили здатися в полон, – зауважили в Командуванні ССО.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Командування ССО ЗСУ
Фото: Командування ССО ЗСУ