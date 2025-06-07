Спроба штурму РФ у Сумській області: ССО знищили групу окупантів

Оператори 6 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу окупантів поблизу кордону України та Росії в Сумській області.

Спроба штурму РФ у Сумській області: що відомо

Ліквідувати російських загарбників вдалося під час ворожої спроби штурму позицій Сил оборони в Сумській області.

Шестеро рейнджерів, зазначають у Командуванні ССО, здійснили наліт на групу противника на Курському напрямку.

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Українські військові запропонували окупантам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду.

Після того як загарбники відмовилися, оператори 6 полку Рейнджер розпочали спеціальні дії.

– Завдяки злагодженій бойовій роботі зі сходом сонця швидко виконали задачу, знищивши чотирьох ворогів, ще одного змусили здатися в полон, – зауважили в Командуванні ССО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Командування ССО ЗСУ

Фото: Командування ССО ЗСУ

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