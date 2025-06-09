Обіцянка прийняти Україну в НАТО чинна, навіть без згадки на саміті – Рютте

Обіцянка країн-членів НАТО щодо майбутнього вступу України до Альянсу залишається чинною, навіть якщо вона не буде прямо згадана в підсумковому комюніке найближчого саміту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Шлях України до НАТО – незворотній – Рютте

– Ми говорили, що цей шлях до НАТО – незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту, – сказав Рютте, виступаючи в Лондоні.

Він зазначив, що ймовірна відсутність згадки про це в офіційних підсумках саміту, який відбудеться в Нідерландах, не матиме критичного значення.

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Якщо цього не буде в комюніке, то в цьому не буде нічого страшного, – наголосив генсек. Водночас він додав, що питання, пов’язані з Україною, найімовірніше, все ж будуть відображені у фінальному документі.

Рютте зауважив, що не кожен саміт НАТО зобов’язаний повторювати всі вже озвучені позиції з тих чи інших питань.

Також він нагадав, що всередині Альянсу зараз немає повної згоди щодо того, чи настав час для офіційного прийняття України до складу організації.

Саміт НАТО заплановано на 24–25 червня в Гаазі. Ще у 2008 році на зустрічі в Бухаресті союзники дали Україні обіцянку про майбутнє членство в Альянсі.

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