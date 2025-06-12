Кракен ліквідував символічного мільйонного російського окупанта – це військовий з Камчатки

Українські військові досягли символічної віхи – ліквідували мільйонного російського окупанта з початку повномасштабної війни.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України, назвавши ім’я загиблого військового.

Особа ліквідованого мільйонного окупанта

Вчора, 11 червня, військові підрозділу активних дій ГУР МО України Кракен доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта.

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Ним виявився Машанєнков Сергій Миколайович – уродженець Камчатського краю 1978 року народження, який був військовослужбовцем тихоокеанської морської піхоти Збройних сил РФ.

Це стало результатом масштабних і скоординованих дій українських військових вздовж усієї лінії фронту.

За словами розвідників, у той день ліквідували не одного і не двох загарбників.

Втрати росіян

— Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними, – зазначили в ГУР.

Співробітники розвідки продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на українську землю зі зброєю.

На сьогоднішній день втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона осіб.

Зауважимо, що понад 628 тисяч окупантів було ліквідовано лише за останні півтора року, що свідчить про інтенсифікацію бойових дій та ефективність української оборони.

Скриншот: ГУР

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