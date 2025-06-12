РФ зазнає великих втрат: у ЗСУ розповіли, чи є загроза прориву на Харківщині

На Харківському напрямку відсутня загроза прориву фронту російськими окупаційними військами, незважаючи на їхню постійну активність.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник ОТУ Харків Павло Шамшин.

Втрати російської армії

— Ворог зазнає втрат і ці втрати досить високі. Але це їх не зупиняє від подальших атак. Говорити про те, що ворог накопичує якісь резерви, щоб прорвати лінію фронту — такої загрози зараз немає, – повідомив Шамшин.

Росіяни штурмують Вовчанськ

Речник зазначив, що обстановка в районі Вовчанська залишається складною з традиційно високою активністю противника.

Зараз дивляться

За його словами, бувають дні, коли відбувається до десяти штурмових дій, проте трапляються і періоди затишшя.

— Проте це все одно не означає, що навколо все спокійно. По Вовчанську та околицях працює російська артилерія, системи залпового вогню, важкі вогнеметні системи, які стріляють з території РФ в районі Шебекіно, – розповів представник ОТУ.

Росіяни атакують переважно малими піхотними групами у супроводі дронів – зазвичай одного розвідувального та одного ударного БПЛА.

Загалом ситуація залишається стабільною, просувань у противника немає.

Наступ росіян на Липці

Павло Шамшин також підкреслив, що населений пункт Липці залишається під контролем Сил оборони України, попри цілорічні спроби росіян його захопити.

— Якщо говорити про плани ворога, то вони не відмовилися від ідеї створити буферну зону і Липці в цих планах відіграють одну з ключових ролей. Тому рано чи пізно вони знову спробують його захопити, – додав речник.

Нічний обстріл Харкова

Тим часом вночі 12 червня Росія знову атакувала Харків ударними дронами.

За даними мера Ігоря Терехова та керівника ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано щонайменше 11 влучань з 01:37 до 03:08.

Кількість постраждалих зросла до 18 людей, серед яких 5 чоловіків, 9 жінок та 4 дитини (2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчини).

Наймолодшого потерпілого з пораненням доставили до лікарні.

У результаті атаки пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 12 автомобілів, дві школи, дитячий садок, фітнес-клуб, супермаркет, два магазини та складське приміщення.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ

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