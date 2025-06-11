Новое видео спецоперации Паутина: СБУ показала хронологию событий

Служба безопасности Украины обнародовала новые уникальные кадры хронологии и подготовки масштабной спецоперации Паутина.

СБУ опубликовала кадры хронологии спецоперации Паутина

По ее результатам одновременно были поражены четыре вражеских военных аэродрома:

Оленья;

Иваново;

Дягилево;

Белая.

Общие потери авиации РФ составили 41 единицу техники, включая стратегические самолеты типа А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 и Ил-78.

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Ориентировочный ущерб, нанесенный противнику, превышает 7 миллиардов долларов США.

– СБУ бьет и будет избивать врага даже там, где он считает себя недостижимым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция Паутина, – заявил глава СБУ Василий Малюк.

Операция была осуществлена ​​в ответ на массированные ракетные удары по украинским городам, больницам и объектам энергетической инфраструктуры.

Ее напрямую координировал руководитель Службы по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

Подготовка проходила в условиях серьезной секретности. СБУ сначала доставила в РФ FPV-дроны, замаскировав их под крышами модульных деревянных домиков, разместивших на грузовиках.

В определенный момент крыши дистанционно открылись, и дроны поразили стратегическую авиацию агрессора.

– Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Так что с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, – подчеркнул Малюк.

Спецоперация Паутина

Напомним, 1 июня Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в тылу врага.

По словам источников, дроны СБУ нанесли прицельные удары по самолетам, которые ежедневно бомбардируют украинские города.

Предварительно, поражен более чем 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

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