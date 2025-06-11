Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Взрывы во Львове и области: поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Новое видео спецоперации Паутина: СБУ показала хронологию событий

павутина
Фото: Факти ICTV

Служба безопасности Украины обнародовала новые уникальные кадры хронологии и подготовки масштабной спецоперации Паутина.

СБУ опубликовала кадры хронологии спецоперации Паутина

По ее результатам одновременно были поражены четыре вражеских военных аэродрома:

  • Оленья;
  • Иваново;
  • Дягилево;
  • Белая.

Общие потери авиации РФ составили 41 единицу техники, включая стратегические самолеты типа А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 и Ил-78.

Сейчас смотрят

Ориентировочный ущерб, нанесенный противнику, превышает 7 миллиардов долларов США.

– СБУ бьет и будет избивать врага даже там, где он считает себя недостижимым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция Паутина, – заявил глава СБУ Василий Малюк.

Операция была осуществлена ​​в ответ на массированные ракетные удары по украинским городам, больницам и объектам энергетической инфраструктуры.

Ее напрямую координировал руководитель Службы по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

Подготовка проходила в условиях серьезной секретности. СБУ сначала доставила в РФ FPV-дроны, замаскировав их под крышами модульных деревянных домиков, разместивших на грузовиках.

В определенный момент крыши дистанционно открылись, и дроны поразили стратегическую авиацию агрессора.

– Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Так что с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, – подчеркнул Малюк.

Спецоперация Паутина

Напомним, 1 июня Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в тылу врага.

По словам источников, дроны СБУ нанесли прицельные удары по самолетам, которые ежедневно бомбардируют украинские города.

Предварительно, поражен более чем 41 самолет, среди которых  А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Читайте также
После операции Паутина авиабазу Оленья покинули самолеты Ту-95 – OSINT
Операція Павутина, Василь Малюк

Связанные темы:

аеродромлітаки РФСБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь