Новое видео спецоперации Паутина: СБУ показала хронологию событий
Служба безопасности Украины обнародовала новые уникальные кадры хронологии и подготовки масштабной спецоперации Паутина.
СБУ опубликовала кадры хронологии спецоперации Паутина
По ее результатам одновременно были поражены четыре вражеских военных аэродрома:
- Оленья;
- Иваново;
- Дягилево;
- Белая.
Общие потери авиации РФ составили 41 единицу техники, включая стратегические самолеты типа А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 и Ил-78.
Ориентировочный ущерб, нанесенный противнику, превышает 7 миллиардов долларов США.
– СБУ бьет и будет избивать врага даже там, где он считает себя недостижимым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция Паутина, – заявил глава СБУ Василий Малюк.
Операция была осуществлена в ответ на массированные ракетные удары по украинским городам, больницам и объектам энергетической инфраструктуры.
Ее напрямую координировал руководитель Службы по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.
Подготовка проходила в условиях серьезной секретности. СБУ сначала доставила в РФ FPV-дроны, замаскировав их под крышами модульных деревянных домиков, разместивших на грузовиках.
В определенный момент крыши дистанционно открылись, и дроны поразили стратегическую авиацию агрессора.
– Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Так что с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, – подчеркнул Малюк.
Спецоперация Паутина
Напомним, 1 июня Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в тылу врага.
По словам источников, дроны СБУ нанесли прицельные удары по самолетам, которые ежедневно бомбардируют украинские города.
Предварительно, поражен более чем 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.