Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
На войне погиб мастер спорта Украины и тренер Никита Козубенко
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Татьяна Забожко, выпускающий редактор
3 мин.

РФ атаковала Украину 183 дронами и 11 ракетами, в том числе Кинжалами

кинджал Міг-31
Фото: Факти ICTV

Ночная атака на Украину 15 июня была с применением 183 дронов и 11 ракет.

Ночная атака на Украину 15 июня: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 20:00 14 июня.

В общей сложности российские оккупанты применили 194 средства воздушного нападения:

Сейчас смотрят
  • 183 ударные БпЛА Shahed и дроны-имитаторы разных типов (запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска;
  • две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (запущены из воздушного пространства Астраханской области РФ);
  • одну баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 (запущена из Курской области РФ);
  • четыре крылатые ракеты Искандер-К (запущены из Ростовской области РФ);
  • четыре крылатые ракеты Калибр (запущены из акватории Черного моря).

Основным направлением удара стал Кременчуг Полтавской области.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 167 средств воздушного нападения:

  • 111 БпЛА сбито, 48 локационно утрачено/приглушено средствами РЭБ;
  • две аэробаллистические Х-47М2 Кинжал;
  • три крылатые ракеты Искандер-К;
  • три крылатые ракеты Калибр.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых (обломков) – в шести локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь