РФ атаковала Украину 183 дронами и 11 ракетами, в том числе Кинжалами

Ночная атака на Украину 15 июня была с применением 183 дронов и 11 ракет.

Ночная атака на Украину 15 июня: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 20:00 14 июня.

В общей сложности российские оккупанты применили 194 средства воздушного нападения:

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183 ударные БпЛА Shahed и дроны-имитаторы разных типов (запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска;

ударные БпЛА Shahed и дроны-имитаторы разных типов (запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска; две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (запущены из воздушного пространства Астраханской области РФ);

аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (запущены из воздушного пространства Астраханской области РФ); одну баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 (запущена из Курской области РФ);

баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 (запущена из Курской области РФ); четыре крылатые ракеты Искандер-К (запущены из Ростовской области РФ);

крылатые ракеты Искандер-К (запущены из Ростовской области РФ); четыре крылатые ракеты Калибр (запущены из акватории Черного моря).

Основным направлением удара стал Кременчуг Полтавской области.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 167 средств воздушного нападения:

111 БпЛА сбито, 48 локационно утрачено/приглушено средствами РЭБ;

БпЛА сбито, локационно утрачено/приглушено средствами РЭБ; две аэробаллистические Х-47М2 Кинжал;

три крылатые ракеты Искандер-К;

крылатые ракеты Искандер-К; три крылатые ракеты Калибр.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых (обломков) – в шести локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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