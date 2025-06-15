РФ атаковала Украину 183 дронами и 11 ракетами, в том числе Кинжалами
Ночная атака на Украину 15 июня была с применением 183 дронов и 11 ракет.
Ночная атака на Украину 15 июня: что известно
Ночная атака на Украину началась еще в 20:00 14 июня.
В общей сложности российские оккупанты применили 194 средства воздушного нападения:
- 183 ударные БпЛА Shahed и дроны-имитаторы разных типов (запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска;
- две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (запущены из воздушного пространства Астраханской области РФ);
- одну баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 (запущена из Курской области РФ);
- четыре крылатые ракеты Искандер-К (запущены из Ростовской области РФ);
- четыре крылатые ракеты Калибр (запущены из акватории Черного моря).
Основным направлением удара стал Кременчуг Полтавской области.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 167 средств воздушного нападения:
- 111 БпЛА сбито, 48 локационно утрачено/приглушено средствами РЭБ;
- две аэробаллистические Х-47М2 Кинжал;
- три крылатые ракеты Искандер-К;
- три крылатые ракеты Калибр.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых (обломков) – в шести локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.