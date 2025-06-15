РФ атакувала Україну 183 дронами та 11 ракетами, зокрема Кинджалами

Нічна атака на Україну проти 15 червня була із застосуванням 183 дронів та 11 ракет.

Нічна атака на Україну 15 червня: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 20:00 14 червня.

Загалом російські окупанти застосували 194 засоби повітряного нападу:

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183 ударні БпЛА Shahed і дрони-імітатори різних типів (запущені з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська;

ударні БпЛА Shahed і дрони-імітатори різних типів (запущені з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська; дві аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (запущені з повітряного простору Астраханської області РФ);

аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (запущені з повітряного простору Астраханської області РФ); одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 (запущена з Курської області РФ);

балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 (запущена з Курської області РФ); чотири крилаті ракети Іскандер-К (запущені з Ростовської області РФ);

крилаті ракети Іскандер-К (запущені з Ростовської області РФ); чотири крилаті ракети Калібр (запущені з акваторії Чорного моря).

Основним напрямком удару став Кременчук Полтавської області.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 167 засобів повітряного нападу:

111 БпЛА збито, 48 локаційно втрачено/заглушено засобами РЕБ;

БпЛА збито, локаційно втрачено/заглушено засобами РЕБ; дві аеробалістичні Х-47М2 Кинджал;

аеробалістичні Х-47М2 Кинджал; три крилаті ракети Іскандер-К;

крилаті ракети Іскандер-К; три крилаті ракети Калібр.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в Кременчуці Полтавської області, падіння збитих (уламків) – у шести локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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