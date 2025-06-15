Атака на Кременчуг: под ударом были объекты энергетической и с/х инфраструктуры
В ночь на 15 июня российские войска массированно атаковали Полтавскую область.
Больше всего разрушений зафиксировано в Кременчугской и Чутовской общинах.
Атака на общины Кременчуга и Чутового
Полтавская область в ночь на 15 июня была под массированной комбинированной атакой.
Регион российские оккупанты атаковали ракетами и беспилотниками.
В частности, еще до полуночи начались взрывы в Кременчуге.
Глава областной военной администрации Владимир Когут в 00:11 15 июня подтвердил, что в Полтавщине работает противовоздушная оборона, и призвал людей до завершения воздушной тревоги оставаться в укрытиях.
Массированная атака на Полтавскую область завершилась в четыре утра.
Первые подробности ночных обстрелов в ОВА объявили спустя пять часов.
Владимир Когут сообщил, что большинство вражеских целей было уничтожено.
Однако в общине Кременчуга под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Также поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередачи.
Пожары, вспыхнувшие в результате прямых попаданий и падения обломков, подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали.
В общине Чутово из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.
К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Владимир Когут
Фото: Силы обороны Юга Украины