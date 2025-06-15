Атака на Кременчуг: под ударом были объекты энергетической и с/х инфраструктуры

В ночь на 15 июня российские войска массированно атаковали Полтавскую область.

Больше всего разрушений зафиксировано в Кременчугской и Чутовской общинах.

Атака на общины Кременчуга и Чутового

Полтавская область в ночь на 15 июня была под массированной комбинированной атакой.

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Регион российские оккупанты атаковали ракетами и беспилотниками.

В частности, еще до полуночи начались взрывы в Кременчуге.

Глава областной военной администрации Владимир Когут в 00:11 15 июня подтвердил, что в Полтавщине работает противовоздушная оборона, и призвал людей до завершения воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Массированная атака на Полтавскую область завершилась в четыре утра.

Первые подробности ночных обстрелов в ОВА объявили спустя пять часов.

Владимир Когут сообщил, что большинство вражеских целей было уничтожено.

Однако в общине Кременчуга под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Также поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередачи.

Пожары, вспыхнувшие в результате прямых попаданий и падения обломков, подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали.

В общине Чутово из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Когут

Фото: Силы обороны Юга Украины

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