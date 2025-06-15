Силы обороны поразили одно из мест производства ударных БПЛА в России – Генштаб

15 июня украинские военные атаковали важный объект военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Генштаб подтвердил атаку предприятия по производству дронов

Силы специальных ВСУ вместе с другими подразделениями обороны нанесли удар по важному военному объекту агрессора, чтобы ослабить возможности врага в производстве ударных дронов.

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— Целью были мощности по производству БпЛА в Елабуге, республика Татарстан, РФ. Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре, — отметили в Генштабе.

Средства поражения достигли цели. Как сообщается, результаты работы военных уточняются.

В Генштабе добавили, что украинские военные продолжают делать все возможное, чтобы ослабить военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить войну против Украины.

Атака предприятия, которое производило ударные дроны

15 июня атаковали особую экономическую зону Алабуга в 10 км от города Елабуга в Татарстане. Там собирают беспилотники Shahed.

Атака произошла около 06:30, местные жители слышали работу ПВО и видели пожар на новом предприятии, построенном в 2023 году.

Источник : Генштаб ВСУ

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