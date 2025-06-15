Силы обороны поразили одно из мест производства ударных БПЛА в России – Генштаб
15 июня украинские военные атаковали важный объект военно-промышленного комплекса России.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Генштаб подтвердил атаку предприятия по производству дронов
Силы специальных ВСУ вместе с другими подразделениями обороны нанесли удар по важному военному объекту агрессора, чтобы ослабить возможности врага в производстве ударных дронов.
— Целью были мощности по производству БпЛА в Елабуге, республика Татарстан, РФ. Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре, — отметили в Генштабе.
Средства поражения достигли цели. Как сообщается, результаты работы военных уточняются.
В Генштабе добавили, что украинские военные продолжают делать все возможное, чтобы ослабить военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить войну против Украины.
Атака предприятия, которое производило ударные дроны
15 июня атаковали особую экономическую зону Алабуга в 10 км от города Елабуга в Татарстане. Там собирают беспилотники Shahed.
Атака произошла около 06:30, местные жители слышали работу ПВО и видели пожар на новом предприятии, построенном в 2023 году.