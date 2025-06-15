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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Сили оборони уразили одне з місць виробництва ударних БпЛА у Росії – Генштаб

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

15 червня українські військові атакували важливий об’єкт військово-промислового комплексу Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Генштаб підтвердив атаку підприємства з виготовлення дронів

Сили спеціальних ЗСУ разом з іншими підрозділами оборони вдарили по важливому військовому об’єкту агресора, щоб послабити можливості ворога у виробництві ударних дронів.

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– Ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі, республіка Татарстан, РФ. Цей об’єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі, – зазначили у Генштабі.

Засоби ураження досягли цілі. Як повідомляється, результати роботи військових уточнюються.

У Генштабі додали, що українські військові продовжують робити все можливе, щоб послабити воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити Росію припинити війну проти України.

Алабуга на карті

Алабуга на карті. Карта: GoogleMaps

Атака підприємства, яке виготовляло ударні дрони

15 червня атакували особливу економічну зону Алабуга за 10 км від міста Єлабуга в Татарстані. Там збирають безпілотники Shahed.

Атака сталася близько 06:30, місцеві чули роботу ППО та бачили пожежу на новому підприємстві, збудованому у 2023 році.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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