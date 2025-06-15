Зеленський попередив про нові атаки на енергетику України

Росія і надалі планує завдавати ударів по українській енергетиці. За словами президента Володимира Зеленського, ці атаки стають “більш підлими”.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 15 червня.

РФ і надалі планує атакувати енергетику України

Зеленський зібрав військових, представників СБУ та уряду, щоб обговорити, як захистити українську інфраструктуру від російських атак.

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Він підкреслив, що попри обіцянки російського диктатора Володимира Путіна США та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах енергетики.

Президент зазначив відсутність ознак того, що в Росії хочуть завершити війну і серйозно розглядають дипломатію.

– Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Стіву Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США, – повідомив Зеленський.

Окремо він заслухав доповідь про ситуацію після удару по Полтавській області. Міністру оборони, головнокомандувачу ЗСУ та міністру енергетики президент поставив конкретні завдання.

Також обговорили розвиток російських ударних засобів і плани щодо посилення української протиповітряної оборони.

За словами президента, частина доповідей залишиться закритою для публіки, але всі обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

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