ГБР сообщило о подозрении полицейскому за передачу данных чиновника для организации покушения

Государственное бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщило о подозрении правоохранителю и его сообщнику в продаже конфиденциальной информации для подготовки покушения на бывшего первого заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщает ГБР.

Готовили покушение на чиновника Минздрава

Государственное бюро расследований объявило о подозрении представителю правоохранительных органов и его сообщнику из числа столичных жителей.

Сейчас смотрят

Подозреваемые предоставили заказчикам конфиденциальные сведения из защищенных государственных реестров в отношении бывшего первого заместителя руководителя Минздрава Украины. Полученную информацию планировали использовать для организации покушения на жизнь чиновника.

В октябре 2024 года в одной из столичных больниц скончалась женщина. Она попала в медучреждение с тяжелыми травмами после ДТП.

Бывший заместитель министра, по специальности врач-анестезиолог, в это время был на дежурстве.

Несмотря на тяжелые ранения женщины, ее друзья обвинили врача в ненадлежащем оказании помощи и решили отомстить. Однако правоохранители остановили злоумышленников на стадии планирования.

Организаторы получили персональные данные чиновника и членов его семьи через сеть посредников. Житель Киева обеспечил доступ к конфиденциальной информации благодаря контактам в правоохранительной системе.

Обоим фигурантам инкриминируется нарушение статьи 361-2 части 1 УК Украины — незаконное распространение информации ограниченного доступа.

Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы убить врача, злоумышленники несколько месяцев изучали его распорядок дня и маршруты передвижения, а также упражнялись в стрельбе в частном тире.

В январе 2025 года правоохранителям удалось задержать сообщников, когда те передавали деньги за пистолет, найденный на черном рынке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.