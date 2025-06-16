ДБР повідомило про підозру поліцейському за передання даних чиновника для організації замаху

Державне бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомило про підозру правоохоронцю та його спільнику у продажу конфіденційної інформації для підготовки замаху на колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я.

Про це повідомляє ДБР.

Готували замах на чиновника МОЗ

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру представнику правоохоронних органів та його співучаснику з-поміж столичних мешканців.

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Підозрювані надали замовникам конфіденційні відомості із захищених державних реєстрів стосовно колишнього першого заступника керівника МОЗ України. Отриману інформацію планували використати для організації замаху на життя чиновника.

У жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла жінка. Вона потрапила до медзакладу з тяжкими травмами після ДТП.

Колишній заступник міністра, за фахом лікар-анестезіолог, у цей час був на чергуванні.

Попри важкі поранення жінки її друзі звинуватили лікаря в неналежному наданні допомоги та вирішили помститися. Однак правоохоронці зупинили зловмисників на стадії планування.

Організатори отримали персональні дані чиновника та членів його сім’ї через мережу посередників. Житель Києва забезпечив доступ до конфіденційних відомостей завдяки контактам у правоохоронній системі.

Обом фігурантам інкримінується порушення статті 361-2 частини 1 КК України – незаконне розповсюдження інформації обмеженого доступу.

Максимальне покарання за цією статтею становить два роки позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що для того, щоб убити лікаря зловмисники кілька місяців вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування, а також вправлялися у стрільбі у приватному тирі.

У січні 2025 року правоохоронцям вдалося затримати спільників, коли ті передавали гроші за пістолет, знайдений на чорному ринку.

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