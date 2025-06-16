РФ будет атаковать энергетику Украины, пока внимание мира на Ближнем Востоке – Сибига

Москва намерена атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, пока внимание мира приковано к конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига об ударе по Кременчугу 15 июня

Министр напомнил, что 15 июня россияне нанесли удар по энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуре в Кременчуге, что в Полтавской области.

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— Вчерашнее варварское нападение на энергетическую инфраструктуру Кременчуга является частью кампании России по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры. Это особенно цинично, учитывая постоянные попытки Путина имитировать конструктивность в отношении мирных усилий США, — отметил Андрей Сибига.

По его словам, на самом деле кремлевский диктатор демонстрирует полное пренебрежение мирными усилиями Вашингтона, усиливая террор против Украины.

По мнению министра Андрея Сибиги, партнеры Украины должны настолько усилить санкции против России, чтобы нанести российской энергетике сильный удар.

— Ограничение цены на нефть до 30 долларов, новые ограничения для “теневого” флота и его капитанов, а также другие энергетические санкции. Ударить Путина по больному месту — это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу, — подчеркнул глава МИД Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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