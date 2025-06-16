РФ атакуватиме енергетику України, поки увага світу на Близькому Сході – Сибіга

Москва має намір атакувати енергетичну інфраструктуру України, поки увага світу прикута до конфлікту на Близького Сходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про удар по Кременчуку 15 червня

Міністр нагадав, що 15 червня росіяни вдарили по енергетичній та сільськогосподарській інфраструктурі у Кременчуці, що на Полтавщині.

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— Вчорашній варварський напад на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною кампанії Росії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури. Це особливо цинічно, з огляду на постійні спроби Путіна імітувати конструктивність щодо мирних зусиль США, — зауважив Андрій Сибіга.

За його словами, насправді кремлівський диктатор демонструє повне нехтування мирними зусиллями Вашингтона, посилюючи терор проти України.

На думку міністра Андрія Сибіги, партнери України повинні настільки посилити санкції проти Росії, щоб завдати російській енергетиці сильного удару.

— Обмеження ціни на нафту до 30 доларів, нові обмеження для “тіньового” флоту та його капітанів, а також інші енергетичні санкції. Вдарити Путіна по болючому місцю — це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу, — наголосив очільник МЗС України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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