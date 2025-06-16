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Россияне пытаются окружить Константиновку по трем направлениям — ВСУ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия пытается взять Константиновку в кольцо по трем направлениям.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, ранее враг наступал со стороны Торецкого, Краматорска и Временного Яра, но безуспешно. Сейчас основной удар направлен с Покровского направления — через трассу Покровск-Константиновка, где продолжаются самые жестокие бои.

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—Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо из трех направлений уже давно. Если раньше они пытались зайти к ней либо с Торецкого, либо с Краматорского направлений, Временного Яра – там, где прорвутся первыми, но за полтора года они не смогли добиться успеха ни на одном из них. Сейчас они пытаются зайти (в Константиновку) с Покровского направления, а именно через трассу Покровск-Константиновка и продвинуться дальше. Вот там идут ожесточенные бои, – говорит Трегубов.

Трегубов подчеркнул, что украинские войска сосредоточили на этом направлении максимум усилий, чтобы остановить противника.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Покровском направлении российские захватчики предприняли 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак противника, семь боев продолжаются до сих пор.

Напомним, Сырский сообщил, что с начала года украинские военные уничтожили 19 421 единицу автомобильной техники российской армии.

Также, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1200 российских военных.

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