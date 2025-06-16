Россияне пытаются окружить Константиновку по трем направлениям — ВСУ
Российская армия пытается взять Константиновку в кольцо по трем направлениям.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.
По его словам, ранее враг наступал со стороны Торецкого, Краматорска и Временного Яра, но безуспешно. Сейчас основной удар направлен с Покровского направления — через трассу Покровск-Константиновка, где продолжаются самые жестокие бои.
—Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо из трех направлений уже давно. Если раньше они пытались зайти к ней либо с Торецкого, либо с Краматорского направлений, Временного Яра – там, где прорвутся первыми, но за полтора года они не смогли добиться успеха ни на одном из них. Сейчас они пытаются зайти (в Константиновку) с Покровского направления, а именно через трассу Покровск-Константиновка и продвинуться дальше. Вот там идут ожесточенные бои, – говорит Трегубов.
Трегубов подчеркнул, что украинские войска сосредоточили на этом направлении максимум усилий, чтобы остановить противника.
Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Покровском направлении российские захватчики предприняли 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций.
Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак противника, семь боев продолжаются до сих пор.
Напомним, Сырский сообщил, что с начала года украинские военные уничтожили 19 421 единицу автомобильной техники российской армии.
Также, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1200 российских военных.