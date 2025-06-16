ЗСУ знищили понад 19 тисяч одиниць ворожої автотехніки від початку року — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку року українські військові знищили 19 421 одиницю автомобільної техніки російської армії.

У дописі на Facebook він оприлюднив відео ударів по цілях та зазначив, що це — тисячі тонн боєприпасів, пального та амуніції, які не дісталися до ворога.

Сирський подякував захисникам і захисницям за ефективну роботу зі знищення логістики противника.

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Варто зазначити, що загальні бойові втрати російських військ від початку широкомасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 16 червня 2025 року, становлять близько 1 005 060 осіб, зокрема 1200 осіб — за минулу добу.

Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби відбулися 99 бойових зіткнень, на шести напрямках фронту бої досі тривають, найактивніше ворог атакує на Покровському.

Напередодні на Новопавлівському напрямку на Донеччині зафіксовано велику кількість бойових зіткнень — російські війська намагалися прорватися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, однак наразі ці спроби виявилися безрезультатними.

Нагадаємо, що 15 червня українські військові атакували важливий об’єкт військово-промислового комплексу Росії.

Також, Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє про зміни у форматі оперативних зведень у зв’язку з активізацією противника на прикордонні Сумської області.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

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