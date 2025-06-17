Чи можлива мобілізація аграріїв в Україні у 2025 році: що каже закон

З 1 січня 2025 року почали діяти оновлені правила бронювання для працівників агропромислового комплексу (АПК).

Що передбачає бронювання аграріїв, хто має право та як отримати у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як відбувається бронювання аграріїв 2025

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що порядок бронювання працівників на підприємствах, які визнані критично важливими, регулюється Порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

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Юристи зазначили, що усі підприємства, установи та організації, які наказами Мінагрополітики визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, мали підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до оновлених критеріїв. Після отримання оновленого статусу критично важливого підприємство має можливість забронювати працівників на термін до 12 місяців.

Юристи системи безоплатної правової допомоги також наголосили, що чинний порядок регламентує процедуру бронювання військовозобов’язаних у період воєнного стану через Єдиний державний портал електронних послуг Дія.

Цей процес стосується мобілізованих працівників, які працюють в організаціях, визначених критично важливими для забезпечення функціонування економіки та життєдіяльності країни в умовах надзвичайного періоду.

Відповідно до нормативних положень, бронювання здійснюється на основі електронних списків військовозобов’язаних, сформованих і поданих через застосунок Дія на строк мобілізації та воєнного часу.

Після внесення до списків таким працівникам надається відстрочка від призову на військову службу, що гарантує можливість продовження ними трудової діяльності на підприємствах.

Військовозобов’язані, зазначені у пункті 1 вище вказаного порядку, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, військово-облікової спеціальності та віку.

Не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Які діють критерії бронювання аграріїв

Юристи БПД прокоментували, що наразі ситуація та процедура з бронювання працівників агропідприємств залишається складною, адже подавати заявки на бронювання працівників можуть лише ті підприємства, що обробляють понад 500 га землі.

Проте фермерські господарства з площею оброблюваних земель до 500 гектарів становлять найбільшу частку серед усіх аграрних виробників в Україні. Саме вони найактивніше звертаються до обласних державних адміністрацій із заявами про визнання критично важливими.

Проте на рівні регіонів досі не розроблено єдиного підходу чи чітких методичних рекомендацій, які б регулювали процес бронювання військовозобов’язаних працівників невеликих фермерських господарств.

Бронювання аграріїв 2025: що каже законодавство

Міністерство аграрної політики та продовольства України 10 грудня 2024 року видало наказ № 4282, яким встановлено оновлені галузеві критерії для визначення аграрних підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки під час особливого періоду.

Відповідно до цього документа, статус важливого для економіки підприємства в аграрній сфері можуть отримати ті суб’єкти господарювання, які відповідають щонайменше двом умовам, зокрема:

здійснюють сільськогосподарське виробництво на площі від 500 гектарів та більше;

мають річний дохід у розмірі не менше 20 млн грн;

сплатили не менше 324 тис. грн податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал.

Крім того, важливо, щоб основна діяльність компанії відповідала КВЕДам, зазначеним у самому наказі.

Також обов’язковими є належність підприємства до сфери управління Мінагрополітики або державне володіння 100% його статутного капіталу, зокрема у випадку підприємств, що були перетворені з державної форми та займаються переданням державних земель в суборенду на відкритих торгах.

Для розгляду питання щодо надання такого статусу необхідно надати податкову звітність із підтвердженням прийняття контролюючим органом: розрахунок доходів працівників, сплачених податків та нарахованого єдиного соціального внеску за останній звітний період.

Детальний перелік умов і вимог міститься безпосередньо в наказі. Також передбачено окремий алгоритм дій для аграрних підприємств, які прагнуть отримати статус критично важливих у системі агропромислового комплексу.

Алгоритм бронювання аграріїв має такий вигляд:

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України

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