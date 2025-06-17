Журналист Еременко об атаке на Киев: Едва устоял на ногах, вынесло окна и двери

Журналист Вікон СТБ Сергей Еременко, дом которого расположен в Соломенском районе Киева — напротив того, где произошло попадание — рассказал о жуткой ночи и показал свою квартиру после ночной атаки 17 июня.

Последствия атаки на Киев в Соломенском районе

— Я был в коридоре, когда взорвалось, тряхнуло дом. Я еле устоял на ногах. Вынесло все окна и двери на балконе. В доме напротив пожар, еще в одном — нет крыши. Я не знаю, есть ли там раненые или нет, — рассказал журналист.

Он показал, как выглядят кухня и две комнаты его квартиры после ночной атаки.

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Сергей признался, что от ранений спасло только то, что, пока была воздушная тревога, все время сидел в коридоре.

В КГВА рассказали, что ночью 17 июня РФ применила в Киеве и его окрестностях 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

По последним данным, в доме в Соломенском районе, где из-за обстрела РФ обвалился целый подъезд, погибли 14 человек.

Количество пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 60.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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