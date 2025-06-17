Журналіст Єременко про атаку на Київ: Ледь встояв на ногах, винесло вікна і двері

Журналіст Вікон СТБ Сергій Єременко, будинок якого розташований у Солом’янському районі Києва – навпроти того, де сталося влучання – розповів про моторошну ніч та показав свою квартиру після нічної атаки 17 червня.

Наслідки атаки на Київ у Солом’янському районі

– Я був у коридорі, коли вибухнуло, трухануло будинок. Я ледве встояв на ногах. Винесло всі вікна і двері на балконі. У будинку навпроти пожежа, ще в одному – немає даху. Я не знаю, чи є там поранені, чи ні, – розповів журналіст.

Він показав, який вигляд має кухня та дві кімнати його квартири після нічної атаки.

Зараз дивляться

Сергій зізнався, що від поранень врятувало тільки те, що, поки була повітряна тривога, весь час сидів у коридорі.

У КМВА розповіли, що вночі 17 червня РФ застосувала в Києві та його околицях 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістики.

За останніми даними, у будинку в Солом’янському районі, де через обстріл РФ обвалився цілий під’їзд, загинули 14 людей.

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 60.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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