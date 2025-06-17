Когда будут известны результаты НМТ в 2025 году: дата

С 2022 года национальный мультипредметный тест (НМТ) является обязательным для поступления в украинские высшие учебные заведения. Он является аналогом системы внешнего независимого оценивания (ВНО).

В 2025 году сдача НМТ началась 4 мая и продлится до 25 июня. Предусмотрено две сессии тестирования: основная (с 14 мая по 25 июня) и дополнительная (с 14 по 25 июля).

После сдачи участники НМТ получают результаты, которые направляются в личный кабинет абитуриента.

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Факты ICTV рассказывают, когда появятся результаты НМТ в личном кабинете в 2025 году — подробнее читайте в материале.

Когда будут известны результаты НМТ-2025

Результаты НМТ подтверждаются ведомостью результатов национального мультипредметного теста (приложение 2 к утвержденному Порядку проведения НМТ), которая формируется в электронном формате после завершения каждой сессии.

Результаты основных сессий НМТ по каждому из четырех учебных предметов, переведенные в шкалу от 100 до 200 баллов, появятся в личных кабинетах участников до 4 июля. Сведения о дополнительных сессиях будут доступны до 30 июля. Именно эти результаты используются для подачи документов в учреждения высшего образования.

Процедура определения результатов НМТ по каждому предмету включает следующие этапы:

Вычисление тестового балла, т. е. суммарное количество баллов, которое получает каждый участник за правильно выполненные задания. Оценивание происходит на основе официально утвержденных схем начисления, разработанных Украинским центром оценивания качества образования.

Обработка материалов, предоставленных временными экзаменационными центрами, с целью проверки точности и корректности выполнения процедур.

Анализ выявленных во время проверки обстоятельств, которые потенциально могут повлиять на итоговую оценку участника.

Результаты тестирования переводятся в шкалу от 100 до 200 баллов согласно таблицам соответствия, утвержденным МОН.

Информация о результатах публикуется в личных электронных кабинетах участников.

На объективность результатов национального мультипредметного теста (НМТ) могут повлиять следующие факторы:

Нарушение участником установленных правил прохождения НМТ. Завершение тестирования раньше установленного времени из-за возникновения нестандартной ситуации. Информация об обстоятельствах, которые могли негативно повлиять на соблюдение прав участников во время прохождения теста. Подача участником официального заявления о нарушении процедуры проведения мультитеста.

Финальные баллы НМТ, которые были пересчитаны в шкале 100-200, вносятся в информационную карточку, которая прилагается к сертификату (приложение 3 к регламенту проведения НМТ). Они доступны для просмотра в персональном кабинете каждого участника.

Что делать после получения результатов НМТ

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) передает результаты тестирования в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). После этого они автоматически появятся в электронных кабинетах абитуриентов.

Когда появятся результаты НМТ в личном кабинете в специальной вкладке, каждый поступающий будет иметь возможность самостоятельно сформировать свою информационную карточку с полученными баллами.

Стоит отметить, что когда будут обнародованы результаты НМТ-2025, они могут быть изменены или отменены исключительно по решению апелляционной комиссии или на основании решения суда.

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