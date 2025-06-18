Соглашение об ископаемых: готовят конкурс на разработку литиевого месторождения Добра

Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам добывать полезные ископаемые из крупного государственного месторождения лития. Это может стать первым проектом в рамках сотрудничества с США.

Об этом изданию The New York Times сообщили два чиновника. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Украина ведет подготовку к объявлению конкурса на разработку литиевого месторождения Добра в Кировоградской области.

Шаги Украины к выполнению соглашения с США по полезным ископаемым

Такой проект будет первым шагом Украины в рамках соглашения с США по полезным ископаемым, отмечают журналисты.

Сейчас смотрят

Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций по открытию тендеров компаний на добычу лития на месторождении Добра в центральной Украине, сообщили два чиновника.

Как отметили в издании, это одно из крупнейших в Украине месторождений лития, минерала, критически важного для производства электрических аккумуляторов.

— Рад видеть, что процесс идет и результаты наших встреч в Вашингтоне неделю назад превращаются в конкретные действия, — сказал Ермак.

Среди вероятных участников торгов есть консорциум инвесторов, в состав которого входят инвестиционная фирма в энергетике TechMet, частично принадлежащая правительству США, и американский миллиардер Рональд Стивен Лаудер.

Группа давно выражала заинтересованность в литиевом месторождении Добра, призывая президента Украины Владимира Зеленского в конце 2023 года открыть торги.

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым

Согласно более широкому соглашению, половина доходов, которые украинское правительство получает от добычи полезных ископаемых, будет поступать в совместный американо-украинский инвестиционный фонд.

Эти доходы затем реинвестируются в экономику Украины, хотя США также будут претендовать на определенную часть.

Ожидается, что разработка рекомендаций продлится недели, однако правительство Украины все еще может решить не начинать тендерный процесс.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.