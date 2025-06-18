Угода про копалини: готують конкурс на розробку літієвого родовища Добра

Україна схвалила перші кроки, що дозволять приватним інвесторам видобувати корисні копалини з великого державного родовища літію. Це може стати першим проєктом у рамках співпраці зі США.

Про це виданню The New York Times повідомили два урядовці. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища Добра в Кіровоградській області.

Кроки України до виконання угоди з США щодо корисних копалин

Такий проєкт буде першим кроком України в рамках угоди зі США щодо корисних копалин, зазначають журналісти.

Зараз дивляться

Уряд погодився розпочати підготовку рекомендацій щодо відкриття тендерів компаній на видобуток літію на родовищі Добра в центральній Україні, повідомили два чиновники.

Як зазначили у виданні, це одне з найбільших в Україні родовищ літію, мінералу, критично важливого для виробництва електричних акумуляторів.

– Радий бачити, що процес іде та результати наших зустрічей у Вашингтоні тиждень тому перетворюються на конкретні дії, – сказав Єрмак.

Серед ймовірних учасників торгів є консорціум інвесторів, до складу якого входять інвестиційна фірма в енергетиці TechMet, що частково належить уряду США, та американський мільярдер Рональд Стівен Лаудер.

Група давно висловлювала зацікавленість у літієвому родовищі Добра, закликаючи президента України Володимира Зеленського наприкінці 2023 року відкрити торги.

Угода України та США щодо корисних копалин

Згідно з ширшою угодою, половина доходів, які український уряд отримує від видобутку корисних копалин, надходитиме до спільного американо-українського інвестиційного фонду.

Ці доходи потім реінвестуються в економіку України, хоча США також претендуватимуть на певну частину.

Очікується, що розробка рекомендацій триватиме тижні, однак уряд України все ще може вирішити не розпочинати тендерний процес.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.