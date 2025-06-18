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Верховна Рада ухвалила реформу АРМА з міжнародним контролем

Верховна Рада, стяг Україна
Фото: Факти ICTV

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д, що передбачає реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із фракції Голос у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про законопроєкт №12374-д

За його словами, документ передбачає кардинальні зміни в роботі відомства та залучення міжнародних експертів до відбору керівництва.

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За законопроєкт №12374-д про внесення змін до окремих законів щодо посилення інституційної спроможності АРМА проголосували в цілому 253 народні депутати на пленарному засіданні.

Реформа АРМА передбачає:

  • процедуру відбору голови за участю міжнародних експертів,
  • запровадження прозорого механізму управління агентством,
  • посилення контролю за переданням активів.

Нововведення мають підвищити ефективність роботи відомства у сфері управління конфіскованими активами.

Законодавчі зміни спрямовані на усунення системних недоліків у функціонуванні агентства, які неодноразово зазнавали критики з боку як вітчизняних експертів, так і міжнародних партнерів.

Железняк наголосив на євроінтеграційному характері ухваленого закону.

За його словами, ухвалення документа стало підставою для розблокування €600 млн фінансової допомоги від Європейського Союзу, яка раніше була заморожена через недоліки в роботі агентства.

Ярослав Железняк зазначив, що міжнародні експерти неодноразово вказували на необхідність реформування АРМА як ключової умови для отримання фінансової підтримки ЄС.

Ухвалення закону означає виконання однієї з важливих вимог європейських партнерів щодо боротьби з корупцією та управління конфіскованими активами.

Новий закон набуває чинності після підписання президентом України.

Нагадаємо, що керівником АРМА у 2023 році обрали Олену Думу. За неї проголосували шестеро з восьми членів конкурсної комісії.

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