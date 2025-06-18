Верховна Рада ухвалила реформу АРМА з міжнародним контролем
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д, що передбачає реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із фракції Голос у своєму Telegram-каналі.
Що відомо про законопроєкт №12374-д
За його словами, документ передбачає кардинальні зміни в роботі відомства та залучення міжнародних експертів до відбору керівництва.
За законопроєкт №12374-д про внесення змін до окремих законів щодо посилення інституційної спроможності АРМА проголосували в цілому 253 народні депутати на пленарному засіданні.
Реформа АРМА передбачає:
- процедуру відбору голови за участю міжнародних експертів,
- запровадження прозорого механізму управління агентством,
- посилення контролю за переданням активів.
Нововведення мають підвищити ефективність роботи відомства у сфері управління конфіскованими активами.
Законодавчі зміни спрямовані на усунення системних недоліків у функціонуванні агентства, які неодноразово зазнавали критики з боку як вітчизняних експертів, так і міжнародних партнерів.
Железняк наголосив на євроінтеграційному характері ухваленого закону.
За його словами, ухвалення документа стало підставою для розблокування €600 млн фінансової допомоги від Європейського Союзу, яка раніше була заморожена через недоліки в роботі агентства.
Ярослав Железняк зазначив, що міжнародні експерти неодноразово вказували на необхідність реформування АРМА як ключової умови для отримання фінансової підтримки ЄС.
Ухвалення закону означає виконання однієї з важливих вимог європейських партнерів щодо боротьби з корупцією та управління конфіскованими активами.
Новий закон набуває чинності після підписання президентом України.
Нагадаємо, що керівником АРМА у 2023 році обрали Олену Думу. За неї проголосували шестеро з восьми членів конкурсної комісії.