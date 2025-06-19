Геннадий Шаповалов возглавил Сухопутные войска ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
Об этом свидетельствует указ президента №412/2025.
Шаповалов стал командующим Сухопутными войсками
— Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, — говорится в указе президента.
Что известно о Геннадии Шаповалове
Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. Всю свою жизнь он посвятил военной службе.
Высшее военное образование получил в Украине. В 2000 году окончил Институт танковых войск в Харькове с отличием, а в 2012 году — Командно-штабной институт Национального университета обороны, также с отличием.
Позже Шаповалов продолжил обучение в США — в Военном колледже Армии, где готовят старших офицеров Сухопутных войск.
За время службы он прошел путь от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В 2022 году ему присвоили звание бригадного генерала.
В апреле 2024 года его назначили командиром оперативного командования Юг. А в январе 2025-го президент поручил ему координировать военную помощь Украине в Висбадене (Германия). Там он отвечал за сотрудничество с союзниками по поставкам военной помощи для ВСУ.
Однако 4 февраля Шаповалов покинул эту должность.
Отметим, что предыдущий командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Михаил Драпатый подал рапорт об отставке после трагедии на 239-м полигоне.
Фото: ОК Юг