Геннадий Шаповалов возглавил Сухопутные войска ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Об этом свидетельствует указ президента №412/2025.

Шаповалов стал командующим Сухопутными войсками

— Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, — говорится в указе президента.

Что известно о Геннадии Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. Всю свою жизнь он посвятил военной службе.

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Высшее военное образование получил в Украине. В 2000 году окончил Институт танковых войск в Харькове с отличием, а в 2012 году — Командно-штабной институт Национального университета обороны, также с отличием.

Позже Шаповалов продолжил обучение в США — в Военном колледже Армии, где готовят старших офицеров Сухопутных войск.

За время службы он прошел путь от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В 2022 году ему присвоили звание бригадного генерала.

В апреле 2024 года его назначили командиром оперативного командования Юг. А в январе 2025-го президент поручил ему координировать военную помощь Украине в Висбадене (Германия). Там он отвечал за сотрудничество с союзниками по поставкам военной помощи для ВСУ.

Однако 4 февраля Шаповалов покинул эту должность.

Отметим, что предыдущий командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Михаил Драпатый подал рапорт об отставке после трагедии на 239-м полигоне.

Фото: ОК Юг

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