Геннадій Шаповалов очолив Сухопутні війська ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Про це свідчить указ президента №412/2025.
Шаповалов став командувачем Сухопутних військ
– Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, – йдеться в указі президента.
Що відомо про Геннадія Шаповалова
Геннадій Шаповалов народився в 1978 році в Кіровоградській області. Все своє життя він присвятив військовій службі.
Вищу військову освіту отримав в Україні. У 2000 році закінчив Інститут танкових військ у Харкові з відзнакою, а у 2012 році – Командно-штабний інститут Національного університету оборони, також із відзнакою.
Пізніше Шаповалов продовжив навчання у США – у Військовому коледжі Армії, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.
За час служби він пройшов шлях від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році йому присвоїли звання бригадного генерала.
У квітні 2024 року його призначили командиром оперативного командування Південь. А в січні 2025-го президент доручив йому координувати військову допомогу Україні у Вісбадені (Німеччина). Там він відповідав за співпрацю з союзниками щодо постачання військової допомоги для ЗСУ.
Однак 4 лютого Шаповалов залишив цю посаду.
Зазначимо, що попередній командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Михайло Драпатий подав рапорт про відставку після трагедії на 239-му полігоні.
Фото: ОК Південь