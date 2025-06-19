Геннадій Шаповалов очолив Сухопутні війська ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це свідчить указ президента №412/2025.

Шаповалов став командувачем Сухопутних військ

– Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, – йдеться в указі президента.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився в 1978 році в Кіровоградській області. Все своє життя він присвятив військовій службі.

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Вищу військову освіту отримав в Україні. У 2000 році закінчив Інститут танкових військ у Харкові з відзнакою, а у 2012 році – Командно-штабний інститут Національного університету оборони, також із відзнакою.

Пізніше Шаповалов продовжив навчання у США – у Військовому коледжі Армії, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

За час служби він пройшов шлях від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році йому присвоїли звання бригадного генерала.

У квітні 2024 року його призначили командиром оперативного командування Південь. А в січні 2025-го президент доручив йому координувати військову допомогу Україні у Вісбадені (Німеччина). Там він відповідав за співпрацю з союзниками щодо постачання військової допомоги для ЗСУ.

Однак 4 лютого Шаповалов залишив цю посаду.

Зазначимо, що попередній командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Михайло Драпатий подав рапорт про відставку після трагедії на 239-му полігоні.

Фото: ОК Південь

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