Зеленский: Ведется работа над производством дронов-перехватчиков для защиты от Шахедов

Украина работает над усилением собственного производства оружия, в частности над дронами-перехватчиками, которые должны усилить защиту от Шахедов.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский об усилении защиты от Шахедов

Он сообщил, что во время Ставки поручил активизировать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство – в наше оружие. По его словам, сейчас готовится и новая платформа для таких производств.

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Глава государства подчеркнул, что это долговременная, системная работа, и поблагодарил каждую страну, которая уже участвует в этом процессе.

— Мы готовим новые договоренности на следующую неделю — мы вместе с партнерами в НАТО. Именно по инвестициям в производство. Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды для артиллерии. Отдельно работаем и над дронами-перехватчиками, которые должны увеличить защиту от шахедов, — добавил глава государства.

Он отметил, что несколько наших отечественных предприятий, а соответственно — видов дронов, дают результаты.

— Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен – это будет, — добавил он.

По его словам, объемы производства перехватчиков уже наращиваются.

Напомним, что сегодня Зеленский ввел новые санкции против производителей российских дронов, которыми армия РФ ежедневно терроризирует Украину.

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