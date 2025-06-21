РФ атакувала Україну 272 дронами та 8 ракетами: скільки цілей знешкоджено
У ніч проти 21 червня РФ атакувала Україну 280 засобами повітряного нападу, 260 з яких було знешкоджено силами ППО.
Нічна атака 21 червня: як відбили повітряний напад
Сьогодні вночі окупанти запустили 272 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів у кілька хвиль із напрямків Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллерово, Шаталове та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, РФ завдала удару кількома типами ракет:
- 2 аеробалістичними Х-47М2 Кинджал – із повітряного простору Тамбовської області РФ;
- 4 крилатими ракетами Калібр – з акваторії Чорного моря;
- 2 крилатими Іскандер-К – із Бєлгородської області РФ.
Основний удар ворога припав по Кременчуку Полтавської області, де є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури та поранено одну людину.
Попередньо, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника (145 – збито вогневими засобами, 115 – локаційно втрачені), зокрема:
- 140 дронів збито вогневими засобами та 112 локаційно втрачені або заглушені засобами РЕБ;
- 3 крилаті ракети Іскандер-К (одну локаційно втрачено);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 Кинджал (одну локаційно втрачено);
- 1 крилата ракети Калібр (одну локаційно втрачено).
На жаль, внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання у Кременчуці та падіння уламків збитих цілей у трьох локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.
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