РФ атакувала Україну 272 дронами та 8 ракетами: скільки цілей знешкоджено

У ніч проти 21 червня РФ атакувала Україну 280 засобами повітряного нападу, 260 з яких було знешкоджено силами ППО.

Нічна атака 21 червня: як відбили повітряний напад

Сьогодні вночі окупанти запустили 272 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів у кілька хвиль із напрямків Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллерово, Шаталове та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, РФ завдала удару кількома типами ракет:

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2 аеробалістичними Х-47М2 Кинджал

4 крилатими ракетами Калібр

2 крилатими Іскандер-К

Основний удар ворога припав по Кременчуку Полтавської області, де є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури та поранено одну людину.

Попередньо, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника (145 – збито вогневими засобами, 115 – локаційно втрачені), зокрема:

140 дронів збито вогневими засобами та 112 локаційно втрачені або заглушені засобами РЕБ;

3 крилаті ракети Іскандер-К (одну локаційно втрачено);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 Кинджал (одну локаційно втрачено);

1 крилата ракети Калібр (одну локаційно втрачено).

На жаль, внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання у Кременчуці та падіння уламків збитих цілей у трьох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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