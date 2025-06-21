Зеленский: Украина откроет производство дронов и ракет в Европе в рамках программы Build with Ukraine

Президент Владимир Зеленский анонсировал старт новой программы Build with Ukraine, предусматривающей выход украинского оборонного производства на международный уровень.

Зеленский о старте Build with Ukraine

Уже этим летом планируется подписание ряда договоренностей, которые дадут старт экспорту украинских военных технологий посредством открытия производственных линий в странах-партнерах.

– Мы начали программу Build with Ukraine, и летом мы подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может быть, не только, – заявил Зеленский.

Речь идет о странах, которые активно помогают Украине, в частности, финансируют производство дронов и ракет.

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По словам президента, Украина будет передавать этим государствам соответствующие технологии для организации совместного производства оружия – дронов, ракет, возможно, артиллерии – как для ВСУ, так и для нужд партнеров.

– Мы говорим о военных технологиях – исключительно о дронах разного типа, о ракетах и, возможно, артиллерии. Уже есть договоренности, – добавил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что ни одна из технологий не будет доступна странам, которые симпатизируют России.

Украина сознательно ограничивает сотрудничество во избежание утечки чувствительных разработок.

Среди стран, с которыми уже ведутся активные переговоры:

Дания – первая в очереди;

Положительные сигналы – от Норвегии, Германии, Британии (после последней встречи в Канаде);

Литва также проявила активный интерес.

– Здесь еще важно, что мы говорим с частным сектором, – добавил он.

По словам Зеленского, в 2025 году Украина привлекла 43 миллиарда долларов на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.

В дальнейшем цель – выйти на системное финансирование украинского ОПК на уровне 0,25% от ВВП каждой страны-партнера.

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