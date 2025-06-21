Зеленський: Україна відкриє виробництво дронів і ракет у Європі в межах програми Build with Ukraine

Президент Володимир Зеленський анонсував старт нової програми Build with Ukraine, що передбачає вихід українського оборонного виробництва на міжнародний рівень.

Зеленський про старт Build with Ukraine

Вже цього літа планується підписання низки домовленостей, які дадуть старт експорту українських військових технологій у вигляді відкриття виробничих ліній у країнах-партнерах.

– Ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки, – заявив Зеленський.

Йдеться про країни, які активно допомагають Україні, зокрема фінансують виробництво дронів і ракет.

Зараз дивляться

За словами президента, Україна передаватиме цим державам відповідні технології для організації спільного виробництва зброї – дронів, ракет, можливо, артилерії – як для ЗСУ, так і для потреб партнерів.

– Ми говоримо про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості, – додав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що жодна з технологій не буде доступна країнам, які симпатизують Росії.

Україна свідомо обмежує співпрацю, щоб уникнути витоку чутливих розробок.

Серед країн, з якими вже ведуться активні переговори:

Данія — перша в черзі;

Позитивні сигнали — від Норвегії, Німеччини, Британії (після останньої зустрічі в Канаді);

Литва також виявила активну зацікавленість.

– Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором, – додав він.

За словами Зеленського, у 2025 році Україна залучила 43 мільярди доларів на розвиток власного оборонно-промислового комплексу.

Подальша мета – вийти на системне фінансування українського ОПК на рівні 0,25% від ВВП кожної країни-партнерки.

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