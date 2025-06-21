Жодна із систем Patriot не була знищена чи пошкоджена під час обстрілів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останніх масованих атак жодна з американських систем протиповітряної оборони Patriot не була виведена з ладу.

Зеленський заявив, що жоден Patriot не знищено

За його словами, поширена в деяких ЗМІ інформація про пошкодження або знищення цих установок — не відповідає дійсності.

– Внаслідок останніх масованих ударів жодна із систем Петріот не була ні знищена, ні пошкоджена. Те, що публікувалося в медіа, не відповідає дійсності, — наголосив глава держави.

Також Зеленський повідомив про зростання ефективності мобільних вогневих груп, які вже збивають близько третини ударних дронів-камікадзе типу Шахед.

Зараз дивляться

Українські виробники активно долучаються до оборони — у країні вже чотири компанії випускають перехоплювачі, з яких дві демонструють дуже успішні результати.

– Ми почали використовувати перехоплювачі. Ви повинні знати, що ми над цим питанням працюємо давно. Чотири компанії в Україні постачають ці вироби, дві з яких – дуже успішно. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює, – додав Зеленський.

Президент додав, що оборонна індустрія України нарощує темпи попри виклики. Законтрактовано рекордні обсяги озброєння.

– Ми домовилися з Мерцем, з Німеччиною. Вони будуть фінансувати. Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7, з Карні, прем’єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали – було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися – він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво, – зауважив він.

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня РФ атакувала Україну 280 засобами повітряного нападу, 260 з яких було знешкоджено силами ППО.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.