В СБУ работает много женщин-агентов, которым после операций меняют внешность — Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что среди агентов СБУ, выполняющих операции в тылу врага, есть много женщин.

Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.

– Наши агенты выполняют задачи в тылу врага. Мы производим топовые операции. Вы видели, кроме Паутины, сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица, – сказал Малыш.

Женщины в рядах СБУ

По его словам, после успешных операций этим агентам меняют внешность, документы и даже фамилию.

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— Это настоящие агентессы. И президент очень высоко ценит этих талантливых, искренне неравнодушных к судьбе Украины смелых людей, — подчеркнул глава СБУ.

Малыш также добавил, что лично поддерживает связь со всеми агентами и высоко ценит их работу.

Кроме того, он рассказал, что СБУ активно сотрудничает с зарубежными партнерами. Некоторые из них не только помогают, но и учатся в СБУ.

— Они в художественных фильмах видят то, что мы делаем сейчас собственными руками. Но во многих вещах они очень помогают, и среди них есть те, кого мы называем боевыми собратьями, — отметил Малыш.

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве агентурно-боевую сеть ФСБ, которая готовила повторное покушение на Дмитрия Гордона.

Источник : СБУ

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